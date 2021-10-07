Для жирной кожи, от угрей и не только: живительный эффект сосновой смолы на кожу (рецепт домашней мази)

Мазь из смолы является настоящим чудодейственным средством. Она не только помогает при ранах и воспалениях, но также и достаточно активна в борьбе с жирной кожей и против черных точек. Вот некоторые чудодейственные свойства живицы и рецепт приготовления домашней мази.

Это средство является не только результативным при наличии черных точек и расширенных пор, но также помогает при многих других проблемах с кожными покровами.

Что собой представляет мазь на основе смолы

Основу этого натурального косметического средства составляет жидкая смола деревьев. Именно поэтому это полностью натуральный продукт. Смолу можно получить из ели, сосны или лиственницы.

Для приготовления мази можно смешивать различные виды смол. Они состоят в основном из смоляных кислот и эфирных масел, которые при наружном применении обладают просто фантастическими целебными свойствами.

Полученное сырье перемешивают вместе с ланолином или же пчелиным воском. В итоге получается натуральная и эффективная мазь.

Как действует средство, приготовленное на основе смолы

Это косметическое средство работает в качестве:

противовоспалительного; дезинфицирующего; противомикробного; антибактериального; вяжущего.

Мазь способствует улучшению цвета лица, что идеально подходит для поврежденных кожных покровов, сужает крупные поры. Это средство помогает бороться с угревыми высыпаниями и подсушивает жирные кожные покровы.

Также мазь снимает боль при мышечном напряжении и ревматизме, стимулирует кровообращение при наличии болей в суставах. Это средство способствует более быстрому и результативному заживлению ран и различных кожных повреждений.

Мазь может использоваться в качестве отхаркивающего средства при простуде. Также она помогает бороться с воспалением ногтевого ложа и способствует удалению заноз с кожи.

Как правильно использовать мазь

Лечебное средство можно наносить непосредственно на обрабатываемые участки, даже в случае если раны открыты.

Стоит помнить о том, что далеко не все мази, приготовленные на основе смол, переносятся одинаково хорошо. Именно поэтому перед применением нужно провести тест на небольшом участке кожных покровов.

Как применять мазь против черных точек

Чтобы улучшить состояние кожных покровов и избавиться от черных точек, нужно нанести косметическое средство тонким слоем на предварительно очищенную кожу в области Т-зоны. Проводить такую процедуру утром и вечером.

Мазь можно использовать в качестве основы под макияж.

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Как приготовить мазь

Можно легко сделать мазь из смолы самостоятельно. Для этого потребуются:

30 г очищенной смолы; 20 г пчелиного воска; 80 г масла оливы.

Можно собрать смолу самостоятельно и сбор можно проводить на протяжении всего года. Очень важно при этом постараться не травмировать деревья, поэтому все манипуляции нужно проводить максимально аккуратно.

Собирать нужно только лишь затвердевшую смолу, которая больше не является липкой и жидкой. Не стоит соскребать ее вместе с корой, а снимать только лишь верхний слой.

Для этого нужно использовать тупой, а не острый нож. Часть смолы нужно оставить, так как она просто необходима дереву для защиты от вредителей. Если поскрести слишком сильно, то есть риск повреждения деревьев.

Собранную смолу нужно поместить в хлопковый пакет или специальный чайный фильтр. Налить пчелиный воск или масло оливы в огнеупорный стакан. Поместить в него пакетики со смолой.

Медленно нагревать все это на водяной бане. Периодически помешивать шпажкой или деревянной ложкой до получения однородной консистенции. Готовится такая смесь в течение 30 минут – 1 часа. Перелить все это в чистую емкость. Готовый продукт можно хранить на протяжении 12 месяцев.

Можно добавить в смесь другие ингредиенты, например отвары трав для обработки ран, перец чили для устранения мышечного напряжения, настой ромашки против воспаления и боли, эфирное масло эвкалипта или лаванды для борьбы с вирусами и бактериями, масло чайного дерева от ран и прыщей.