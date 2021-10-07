Пара решила прогуляться в парке и случайно нашли красивый камень, который сделал их богатыми

Супружеская пара из Калифорнии решила провести отпуск в национальном парке Арканзаса. В процессе путешествия женщина вспомнила, что рядом находится парковая зона «Алмазный кратер».

Недолго думая, девушка решила прогуляться по нему. Спустя полчаса прогулки она увидела на земле красивый камень. Пара приняла решение передать находку в специальный центр находок, где специалисты определили, что перед ними алмаз желтого цвета в 4.38 карата.

Согласно заявлению сотрудника парка, этот камень является самым крупным из тех, которые были найдены за 2021 год.

«Когда я рассматривал алмаз под микроскопом, оценил необыкновенно красивую форму камня», — говорит Калеб Хауэлл.

Фото: Arkansas State Parks

Пара еще не решила, как именно распорядиться алмазом, но дала ему имя – Люси – именно так звали рыжего кота супруга.

Согласно статистике. За 2021 год в Государственном парке было найдено четверть миллиона драгоценных камней. Посетители находили в среднем по две штуки ежедневно. Один из самых крупных драгоценных каменей был найден в 1925 году. После огранки он был продан за $150 тыс.

«Алмазный кратер» – уникальное место, которое было образовано на участке, где ранее действовал вулкан. Вход в парк свободен, поэтому посетить его может каждый человек»