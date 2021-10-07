Таянье льдов Арктики несет еще одну серьезную угрозу для жителей России

По некоторым оценкам, до конца столетия могут растаять до двух третей арктических льдов, оголив аналогичные площади вечной мерзлоты, которая наверняка превратится в болото и начнет испарять в атмосферу то, что было собрано за последний миллион лет.

Там может оказаться множество опасных вирусов, считают эксперты. Но больше всего человечеству угрожают законсервированные пока ядерные отходы.

Больше других могут пострадать жители России, территория которой в значительной мере состоит из вечной мерзлоты. Кстати, в прошлом веке только на Новой Земле СССР провел около 130 мощнейших ядерных взрывов. Радиоактивную пыль пока сдерживает от распространения лет. Но что будет дальше? Правда ли, что миллионам граждан РФ придется покинуть родные места?