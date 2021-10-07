 

На таймырских оленей наденут ошейники

07.10.2021, 20:32, Новости дня
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Научная экспедиция, получившая название «Заповедники Таймыра», огранизована при участии WWF – Всемирного фонда дикой природы. Еще на этапе ее подготовки ученые ставили перед собой задачу изучить пути миграции северных оленей.

Увы, на диких животных придется надеть ошейники, благодаря которым появится возможность отслеживать их передвижения по огромным пространствам российского севера. Это вряд ли понравится самим оленям, но без средств идентификации не обойтись, говорят специалисты.

В каждом из ошейников будет вмонтирован прибор спутниковой связи. Таким образом, к данной работе будет привлечена и российская космическая отрасль. В мире происходит глобальное потепление, в связи с чем пути миграции оленей меняются. Ученым интересно понять, как именно?



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