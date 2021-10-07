МВД начало проверку информации об избиении подростка строителями в Пермском крае
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В Пермском крае полиция приступила к проверке после появления информации о том, что приезжие рабочие избили подростка, сообщили в пресс-службе ГУМВД.
«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали РИА «Новости» в ведомстве.
В соцсетях появилась информация, что в пермском Александровске приезжие строители избили 13-летнего мальчика за то, что он и его друзья якобы сломали на тротуаре бордюры, которые до этого устанавливали рабочие.
Ранее в Пермском крае было заведено уголовное дело о побоях на мужчину, который ударил двух школьниц у подъезда.
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