 

МВД начало проверку информации об избиении подростка строителями в Пермском крае

07.10.2021, 20:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Пермском крае полиция приступила к проверке после появления информации о том, что приезжие рабочие избили подростка, сообщили в пресс-службе ГУМВД.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

В соцсетях появилась информация, что в пермском Александровске приезжие строители избили 13-летнего мальчика за то, что он и его друзья якобы сломали на тротуаре бордюры, которые до этого устанавливали рабочие.

Ранее в Пермском крае было заведено уголовное дело о побоях на мужчину, который ударил двух школьниц у подъезда.



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