 

Сторонники Саакашвили намерены провести масштабную акцию в его поддержку в Тбилиси

07.10.2021, 20:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГрузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» 13 октября планирует провести большую акцию в Тбилиси с требованием освобождения Михаила Саакашвили, а также назначения внеочередных выборов, сообщила телекомпания «Пирвели».

Оппозиционеры в четверг провели заседание политсовета. В разговорах с журналистами они отметили, что начинают мобилизацию сторонников из регионов, и вместе с освобождением Саакашвили будут требовать назначения внеочередных парламентских выборов.

«Масштабный митинг пройдет 13 октября на площади Свободы, перед которым региональным управлениям было дано указание мобилизовать людей», – сообщила телекомпания, передает РИА «Новости».

Между тем, адвокат Саакашвили Ника Гварамия зачитал очередное послание экс-президента, в котором он призывает сторонников поддержать его на запланированной акции. По его словам, победа оппозиции во втором туре местных выборов, который состоится 30 октября, крайне важна для страны и для его освобождения из заключения.

Ранее грузинская телеведущая Нанука Жоржолиани, известная своими симпатиями к Михаилу Саакашвили, призвала жителей страны вывешивать в поддержку арестованного экс-президента полотенца и белье белого цвета.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».



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