Начался сбор заявок на участие в просветительской премии «Знание»

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07.10.2021, 20:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕжегодная просветительская премия «Знание» начала прием заявок от общественных деятелей, учителей, блогеров и всех, кто занимается просветительской деятельностью.

«Начался сбор заявок на соискание просветительской премии «Знание», присуждаемой российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, просветительские фильмы и мероприятия. Премия учреждена Российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Премия будет вручаться ежегодно», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Подать заявку можно на специализированном сайте до 1 ноября 2021 года. Участвовать могут все, кто считает свой вклад в просвещение важным и значимым: общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ, причем номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание», получат поддержку в продвижении и статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук».



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