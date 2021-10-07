В Европе в 2022 году дебютируют новые кроссоверы Mazda CX-60 и CX-80

Японский автобренд Mazda намерен расширить линейку своих кроссоверов в течение грядущих двух лет. В частности, в 2022 году производитель представит на рынке Европы кроссоверы CX-60 и CX-80.

Новинки поступят в дилерские центры в города европейских стран с гибридными силовыми агрегатами. Речь идет о сочетании электромотора и рядного бензинового четырехцилиндрового двигателя. Помимо указанных кроссоверов, в течение первого полугодия 2022-го планируется провести дебют новой версии серийного автомобиля Mazda MX-30. Кроссовер сможет похвастаться уникальным роторным мотором, который возьмет на себя роль вспомогательной силовой установки.

В США планируется представить новые модели CX-90 и CX-70 с широким кузовом. Версия CX-50 тоже войдет в семейство с компактной платформой. По данным издания NewInform, дебют новых электромобилей от японского автобренда, предположительно, состоится в 2025 году.