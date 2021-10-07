 

Доктор Павлова рассказала о простом способе избежать внезапной простуды

07.10.2021, 20:16, Разное
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Доктор Зухра Павлова пояснила о простом способе избежать заболевания внезапной простудой. Сведения врач-эндокринолог предоставила в своем в Telegram-канале, ссылаясь на главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
Павлова отметила, что важную роль в этом вопросе играют витамины D и C. Первый проходит ряд метаболических процессов, превращаясь в гормон. Именно он и влияет на все системы организма. Что касается россиян, то у них зачастую наблюдается дефицит витамина D3.

Если же у человека дефицит витамина С, то восполнить его можно путем приема аскорбиновой кислоты, так как организм не может самостоятельно вырабатывать его, поэтому он может поступать только с едой. Норма составляет 1 грамм в день.

Если же человек все же заболел внезапной простудой, то ему необходимо соблюдать строгий постельный режим, не переедать и отказаться от водных процедур. Помещение, в котором находится заболевший, следует хорошо проветривать, а питьевой режим должен быть обильным. После приема лекарственных препаратов лучше не пить чай или кофе. Полезной окажется дыхательная гимнастика – надувание воздушных шаров.

Источник: radiokp.ru



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