Сенатор Цеков назвал два главных источника силы Путина

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков назвал два главных источника силы Владимира Путина. По его словам, сказанным в честь 69-летия президента РФ, его не зря считают самым сильным политиком в современном мире, а корни данного феномена заложены в глубоком прошлом.

Трудолюбие, уважение к другим народам и странам, честность, которые присущи Владимиру Путину сейчас, достались ему от родителей. Именно благодаря им еще с раннего детства у будущего президента произошло правильное становление и сформировалась сила характера, как в политическом, так и в человеческом плане.

По словам Цекова, российский президент никогда не указывает другим странам, как нужно решать свои внутренние проблемы. При этом он всегда протянет руку помощи при необходимости. Именно такая позиция является залогом успеха Москвы на мировой арене. Это же положительно отражается на востребованности РФ в вопросах решения глобальных угроз, пишет «ПолитЭксперт».