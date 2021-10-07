 

Каждый седьмой подросток в мире страдает от психического расстройства — ЮНИСЕФ

07.10.2021, 20:14, Разное
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По оценкам специалистов ЮНИСЕФ, на сегодняшний день во всем мире каждый седьмой подросток в возрасте 10-19 лет живет с диагностированным психическим расстройством. Не менее 46 тысяч из них погибают от суицида, который входит в пятерку основных причин смертности в этой возрастной группе.

Пандемия наложила серьезный отпечаток на психическое здоровье детей: карантины, дистанционное обучение, ограничения плановой медицинской помощи значительно ухудшили ситуацию, считают эксперты. Опрос среди среди молодежи 15-24 лет в 21 стране показал, что в среднем каждый пятый молодой человек чувствует подавленно и мало заинтересован в том, чтобы чем-то заниматься.

Кроме того, минимум каждый седьмой ребенок во всем мире напрямую пострадал от карантинных мер, а свыше 1,6 миллиарда детей — от потери образования. Проблемы с обучением, нарушения режима дня, тревога за здоровье и финансовой благополучие семьи только ухудшают психическое здоровье подрастающего поколения. Так, по данным онлайн-опроса, проведенного в Китае в начале пандемии, около трети подростков постоянно испытывают страх или беспокойство.

Более 1,5 миллиона детей во всем мире потеряли близких из-за COVID-19 

В РФ родителей, бабушек и дедушек потеряли около 30 тысяч несовершеннолетних. Грустный материал про последствия пандемии.

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Но вместе с тем по-прежнему сохраняется огромный разрыв между потребностями в сфере психического здоровья и государственным финансированием этой важной области медицины, подчеркивается в докладе. Сегодня во всем мире на охрану психического здоровья граждан выделяется не более 2% бюджетных средств на здравоохранение.

«Последствия этого серьезны, и это только верхушка айсберга. Еще до начала пандемии слишком много детей страдало от бремени нерешенных проблем в области психического здоровья», – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.



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