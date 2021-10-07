Мнение: Эволюция продолжительности рабочего дня

Одно из глобальных последствий Вепикой Октябрьской Социалистической Революции, которое проявилось не только в России, но и в остальном мире, где в страхе перед СССР местная буржуазия также была вынуждена снижать продолжительность рабочего дня.

Теперь же, когда СССР нет, все чаще в общество вбрасываются идейки начала прошлого века о необходимости роста продолжительности рабочего дня.

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