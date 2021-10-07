 

Чем закончился развод? – Личное мнение

07.10.2021, 20:02, Разное
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Развод, как вы понимаете, это вовсе не конец, а всегда только начало. Начало новой жизни обоих супругов, их нового формата отношений друг с другом и с детьми, если они есть.

Ксюндель, обвинив Курбана, что он не разрешал ей позориться в коротких штанишках, внезапно заявила, что на дне рождения их общей дочери, бывшего мужа не будет.


Фото: Соцсети

«Нет, я отмечу отдельно. Потом, если захочет, пусть справляют еще. Мы не общаемся с папой Теоны, и нет никакого желания общаться в будущем».

Эвона, как.

Получается, что Ксюндель очевидно против общения дочери с Курбаном. Чем-то он её так задел, что видеть его не может.

При этом, все ведь мы знаем, кто и чем занимался после развода. Курбан — с детьми. Ксюндель — в обнимку с ресторатором из шашлычной.

Довольно редкая ситуация, обычно всё — с точностью до наоборот. Но Курбан, несмотря на всю мою иронию над ним, проявил себя тут с лучшей стороны — много претензий к нему, но отец он хороший.

Так почему Ксюндель не радуется, а чинит препятствия? Не позову на день рождения дочери, позову аниматоров и включу турецкий сериал — ну, или что она там любит? Стейк жарить?

Я вам так скажу: дело даже не в причине развода. Обида есть, конечно, и тут, но намного важнее, чем закончился распил имущества.

Ксюндель, как на лобном месте, так и в жизни, очень любить казаться круче, чем она есть. А я так подозреваю, что Курбан честно и по закону поделил совместно нажитое.

Помните, как Бородина вопила, что и особняк (домик с видом на Нахабино) останется ей, и всё остальное? Так вот мне почему-то кажется, что Омаров, купивший недавно квартиру, вышел из брака с Ксенией с большой прибылью.

Отсюда и злость на бывшего мужа.

Ксюшку, чисто по-женски, мне очень жалко. Но она сама виновата в своих бедах. Что хуже всего, и этот развод не пойдёт ей на пользу — вместо благодарности, она теперь ненавидит Курбана.

А вы благодарны бывшим за опыт, пусть даже и негативный? Выводы сделали? Какие?

Источник: Лена Миро



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