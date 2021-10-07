 

В Ровенской области полиомиелит обнаружили у семи детей, общие родители которых отказались от вакцинации – СМИ

07.10.2021, 19:58, Новости дня
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О мальчике, у которого диагностировали острый вялый паралич, Министерство здравоохранения сообщало 6 октября. Ребенок воспитывается в семье, где родители отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

“При обследовании семьи вирус был обнаружен еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет”, – отмечает ТСН.

Всего в семье 10 детей.

Журналисты рассказали, что специалисты проводят эпидрасследование, как в семью попал вирус.

Контекст:

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду, отметили в министерстве.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускать к занятиям в детских садах или школах.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет. Первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Уровень вакцинации от полиомиелита в 2021 году недостаточный, признали специалисты в министерстве. За восемь месяцев удалось вакцинировать 53% человек. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер не удастся достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95%. Самые низкие уровни вакцинации наблюдаются в Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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