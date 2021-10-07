 

Кулеба заявил, что Украина и Турция ведут переговоры об укреплении партнерства для обеспечения безопасности в Черном море

07.10.2021, 19:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Поэтому считайте, что переговоры находятся в активной фазе”, – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что до вступления в НАТО Украина будет использовать тактику создания небольших альянсов.

“Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным. И вы знаете, что пока Украина не член ЕС и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО плюс Украина, Грузия и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО”, – сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/918479712376782/

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

О том, что НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в конце 2020 года говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он объяснял необходимость таких действий тем, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Крыму. 

За более чем семь лет оккупации РФ Крым превратился в военную базу, сказал 23 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский. 

“Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, пороховая бочка. От начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека”, – заявил он на учредительном саммите Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / “С прошлого года – ни одного нового проекта”. В ЕБРР раскритиковали планы Украины ввести акциз на “зеленую” энергию

28.02 / Вторая женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

24.08 / В Афганистане подорвался автомобиль с мирными жителями, погибли семь человек

06.11 / Замминистра здравоохранения Омской области уволилась после скандала со скорыми

05.10 / Астрономы нашли планеты с условиями для жизни лучше земных

11.09 / Лопес и Аффлек впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке

03.07 / Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

23.12 / Фукс: Где покушение, а где Аваков? Кернес считал, что это русские его заказали

05.10 / Псаки потребовала от Китая прекратить давление на Тайвань

13.10 / Шарий не исключил «реверсных» поставок российской вакцины Киеву из ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика