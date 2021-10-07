Щерба: Смотришь на новый Киев – и радуешься. Смотришь на старый, исторический Киев – и часто хочется плакать

Вернувшись после шестилетнего отсутствия, невольно сравниваешь Киев, каким он был и каким он стал. Сколько я помню, Киев был городом без особой какой-то концепции. По крайней мере, мне она была незаметна. Некое архитектурное Гуляй-Поле. Я люблю его таким. Меня, киевлянина во втором поколении (а нас таких понаехавших здесь, кажется, процентов 90), смесь стилей не шокирует.

Мне нравятся последние киевские новостройки. Во-первых, они неожиданны, современны, а во-вторых, по моим наблюдениям, где в последние годы выросли новостройки, там меньше жлобства и грязи, больше уважения к себе. Если ты работал годами, чтобы купить квартиру, то не будешь рядом с ней свинячить.

Очень бросилось в глаза, насколько больше в Киеве стало украинского и английского языка. Русскоязычный город стал наполовину украиноязычным. Моя родная Рейтарская, одна из старейших улиц города, с одной стороны, потихоньку разваливается, а с другой, благодаря нескольким симпатичным ресторанам и галереям, стала магнитом для прогрессивной молодежи с крашеными волосами. Покрасить бы еще эту улицу, где жил когда-то Булгаков, где была одна из первых в Европе станций скорой помощи (невероятно красивый дом-приведенье по адресу Рейтарская, 22) – было бы замечательно.

Вообще, жить в Киеве – это ежедневно путешествовать из эпохи в эпоху. Много красивых зданий в центре украсили бы любую европейскую столицу. Гуляешь по центральным улицам Заньковецкой, Городецкого, Лютеранской, Госпитальной – и ты в Вене конца XIX века. Лютеранская, 6 – вообще шедевр. Затем свернул в переулок – и тебя окутывает атмосфера провинциального советского городка. Затем выйдешь на Крещатик – и ты уже во временах сталинского ампира. Посмотришь на “Гулливер”, “Парус” – и ты уже в современном мегаполисе. Заходишь в обновленный, невероятно обаятельный ЦУМ – и в нем что-то парижское. А потом смотришь на разбитый тротуар под ногами – и ты уже в диких, неопрятных 1990-х. Смотришь на новый Киев – и радуешься. Смотришь на старый, исторический Киев – и часто хочется плакать.

Живя в Киеве, я не ношу кошелька, он не нужен. Все документы, финансы, карты, проездные – в смартфоне. Перебрасывать деньги с карты на карту, следить за своим аккаунтом онлайн – намного проще, чем в ЕС. Это круто, это XXI век. А потом начинаешь общаться с “Воля-кабель” – и снова проваливаешься в дремучие 90-е. Оказывается, что обновить оборудование этот провайдер может, только если ты предъявишь в оригинале маму, которая много лет назад заключила с “Волей” соглашение. И никак иначе.

Что еще? Трафик на дорогах как был ужасным, так и остался. Загазованность. Хорошо, что начали делать нормальные платные парковки. Хотя евро за час парковки, видимо, для нормального человека дороговато. А парковок мало.

Рестораны в Киеве – невероятные. Вкусно, красиво, креативно и по европейским меркам недорого. Поднимаешься в том же ЦУМе на последний этаж – и там такие суши, которые Европе и не снились.

Люди, мне кажется, стали добрее. Возможно, потому что я не пользуюсь маршрутками. Бывают иногда и разъяренные, раздраженные, но в основном если ты к людям с добром, то и они отвечают взаимностью. Люди красивые, хорошо одетые, но грустные. Шесть лет назад тоже были грустные, но тогда была и надежда на лучшее. Сегодня много пессимизма.

Такое вот город. Город ежедневного катарсиса, драмы, постоянного выбора между добром и злом. Город, страна, где может родиться новое будущее региона. А может и не родиться. Здесь – европейский саспенс, здесь – жизнь.

Источник: Alexander Scherba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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