 

В Чернигове после смерти полицейского отстранили руководство патрульной полиции

07.10.2021, 19:58, Новости дня
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“Несколько часов назад исполняющих обязанности руководства патрульной полиции области представили коллективу”, – сказал он.

Агентство отмечает, что Государственное бюро расследований должно дать “правовую оценку деятельности или бездеятельности патрульных, которые выезжали по вызову об избиении полицейских”.

“Общественное” 6 октября сообщало со ссылкой на собственный источник, что “известно о пяти вызовах полиции от работников супермаркета и прохожих, трижды на место происшествия приезжали экипажи патрульных”.

Отец одного из задержанных по делу о нападении на полицейского, Сергей Туник, рассказывал Общественному, что когда на вызов к супермаркету приехали патрульные, один из полицейских, участвовавший в драке, “начал бросаться и на них, полиция применила газовый баллончик”.

“И поехали. Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так проигнорировали”, – заявил Туник.

Контекст:

Ночью 2 октября неизвестные нанесли телесные повреждения двум полицейским, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу. Погибший и пострадавший служили в одном отделе, оба – в звании капитана. В момент нападения полицейские были в отпуске и в гражданской одежде.

Издание “Телеграф” сообщило, что причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Мужчины решили отомстить, дождались, пока полицейские выйдут из супермаркета, а потом начали их бить.

4 октября суд взял под стражу пятерых фигурантов дела. Четверых из них подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Еще одному сообщили о подозрении в грабеже, соединенном с насилием или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса). Это расследование проводит полиция.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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