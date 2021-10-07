В семи городах Украины с 8 октября заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Приборы контроля КАСКАД установят в таких местах:

Кременчуг:

просп. Свободы, 120/25 (направление прибора – ул. Бойко).

Ивано-Франковск:

ул. Крахивецкая, 216 (направление прибора – ул. Вишневая);

ул. Галицкая, 144 (направление прибора – въезд в город);

ул. Тисменицкая, 311 (направление прибора – въезд в город);

ул. Евгения Коновальца, 320 (направление прибора – ул. Светлая);

ул. Евгения Коновальца, 411 (направление прибора – ул. Довбуша).

Тернополь:

просп. Злуки, 45-Б (направление прибора – ул. Богдана Лепкого);

просп. Злуки, 47-Б (направление прибора – Збаражское шоссе);

ул. Протасевича, 8 (направление прибора – просп. Степана Бандеры);

ул. Степана Будного, 28 (направление прибора – ул. Карпенко).

Кропивницкий:

ул. Габдрахманова, 35-А (направление прибора – ул. Шатило;

ул. Габдрахманова, 50 направление направления прибора – ул. Ивана Олинского.

Николаев:

просп. Центральный, 160 направление направления прибора – Херсонское шоссе.

Сумы:

ул. Вячеслава Черновола, возле ул. Засумская, 99 (направление прибора – ул. Люблинская);

ул. Харьковская, 96 (направление прибора – ул. Сергея Табалы);

ул. Героев Сумщины, 10 (направление прибора – ул. Гагарина);

ул. Героев Сумщины, 27 (направление прибора – площадь Независимости);

ул. Героев Крут, 20 (направление прибора – ул. Ивана Харитоненко).

Белая Церковь:

просп. Князя Владимира, возле ул. Надречной, 96 (направление прибора – ул. Короленко);

ул. Леваневского, 48 (направление прибора – ул. Некрасова).

В МВД добавили, что с 8 октября количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178. Их адреса размещения представлены здесь.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

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