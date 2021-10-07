Мнение: ВОЗ и ныне там

Пора бы, кстати, уже принимать ставки по Нобелевке. Нас в ней, понятно, интересует ровно один вопрос – дадут ее Навальному (Нобелевскую премию мира) или нет? Пока на виртуальной политологической бирже, насколько я успел отследить, он примерно на третьем месте – то есть “в призах”, шансы как бы есть. На первом, правда, идет ВОЗ – кроме шуток, именно она – Всемирная Организация Здравоохранения, то есть всемирное кубло собранных со всего мира шарлатанов и мошенников, на которых пробы ставить негде. Что говорить, если их черного главаря подозревают не в чем-нибудь, а в причастности к геноциду в Эфиопии! Сразу понятно, что эфиоп перешел в ВОЗ на работу по профилю – но уровнем выше. Знатоки склоняются к тому, что наградят именно ВОЗ, в соответствии с действующей “повесткой”, согласно которой чем подлее и вреднее для человечества – тем лучше.

Но может, все-таки Навальный? Мотивация – насолить Путину, поддержать российскую оппозицию, дать пример демократическим движениям по всему миру… Не?

Мое мнение – без шансов. Более того – было бы крайне странно, если бы деятели из “повесточки” хоть что-то бы выписали Навальному, ДАЖЕ несмотря на то, что он перед ними не раз расшаркивался, призывал, как положено, к локдаунам, ношению масок, соцдистанции и всему прочему бреду как примерный ученик…

Но нет – Навальный не годится. Он – слишком белый, слишком гетеросексуальный по нынешним временам, слишком даже упертый: похож на человека, у которого есть какие-то убеждения. Лауреат Нобелевской премии по политической статье должен быть прежде всего пришибленный, а еще лучше полураздавленный, как минимум – сумасшедший; он должен вызывать жалость пополам с брезгливостью, чтобы почтенная публика ловила себя на этой брезгливости, успешно ее подавляла и ЗА ЭТО гордилась бы собой, “вот какие мы толерантные!”

А Навальный – и это его отличительное качество – жалости не вызывает. Восхищение, ненависть, стыд (не за него – за себя) – сколько угодно; жалость – нет.

Стало быть – мимо.



Гебресиус, глава ВОЗ