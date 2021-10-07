 

Вот с кого, пенсионер, нужно брать всегда пример!

07.10.2021, 19:48, Разное
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Наконец и наши пенсионеры научились отражать атаки мошенников! Да-да, именно пожилые люди, будучи в преклонных годах, но в твердой памяти, сумели противостоять попыткам злоумышленников опустошить их накопления. И обратились они в полицию не с жалобами на кражи, а с сообщениями, что телефонным ворюгам не удалось обчистить их «карманы».

Эти дамы не знакомы, да и живут они на большом расстоянии друг от друга: 70-летняя женщина в Кирове, а 90-летняя в Обнинске. Однако ни та, ни другая не стали жертвами аферистов. Кировчанка просто-напросто довела до истерики телефонных воров, а жительница Обнинска смогла помочь полицейским поймать преступника.

Группа, замыслившая развести кировскую пенсионерку на деньги, осталась ни с чем. Злодеи пытались ей втолковать, как надо действовать, но женщина не поддалась. Обратившись позже в правоохранительные органы, дама рассказала о звонке преступницы, выдававшей себя за сотрудницу МВД. Мошенница ей поведала, что кто-то намеревался оформить на пенсионерку кредит, и предупредила, что та должна решить эту проблему с сотрудницей «банка», которая ей вскоре позвонит.

Девушка «из банка» не преминула это сделать, сообщила о проведении «спецоперации по поимке мошенников» и велела ждать звонка из прокуратуры. Оттуда позвонил мужчина и потребовал, чтобы женщина сотрудничала с «представителями банка». Уже другой «банковский работник» велел ей взять зеркальный кредит на 300 тысяч рублей, а потом перевести эти деньги на безопасный счет.

Тут терпение кировчанки подошло к концу. Поняв, что ее дурачат, пенсионерка хотела прекратить разговор. При этом мошенница, потратившая столько времени на обработку жертвы, начала не вещать, а верещать как резанная. Впав в истерику, она перешла на ультразвук.

А пенсионерка, которой все это надоело, положила трубку. Понятно, выполнять требования фальшивых «полицейских» и «банковских работников» она не стала.

Ну а женщина из Обнинска, которой уже стукнуло 90 лет, устроила в своей квартире засаду. Ей кто-то позвонил с неизвестного номера и потребовал 200 тысяч рублей. Якобы деньги нужны, чтобы «отмазать» ее дочь, совершившую какое-то преступление.

Пенсионерка для вида согласилась, а сама обратилась в полицию, не забыв связаться с дочерью. Та успокоила мать, что ничего преступного никогда не совершала. А тем временем к женщине отправили курьера. По прибытии мужчину ждали полицейские. Само собой, его задержали. Жаль, никаких других участников «развода» пока не нашли.

Источники информации и картинок: vkirove.ru, kaluga24.tv, trytoignorethemess.wordpress.com, storyfox.ru, vectorstock.com

Ненадежный источник: РИА Fognews



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