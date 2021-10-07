 

Московские ученые решили воссоздать портреты пермских мумий

07.10.2021, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За эту сложную работу решились взяться сотрудники московского реставрационного центра «Феномен». Они уже давно изучают так называемые пермские мумии, и теперь хотят воссоздать портреты людей, живших в глубокой древности.

Напомним, что такие мумии начали попадать еще сто лет назад в Пермскую художественную галерею, где они хранятся и по сей день.

В данном учреждении принято сначала отреставрировать две имеющиеся в распоряжении галереи мумии. По предварительным данным, работы обойдутся примерно в четыре миллиона рублей. Напомним, что возраст пермских мумий составляет 2200-2400 лет. В данный момент ученые еще пытаются создать универсальную технологию воссоздания портретов на основе уже разработанных методик.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной

14.12 / “Вынула импланты”, “Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного”, “Милый пуделек”. Каменских станцевала перед камерой

02.09 / Google разрабатывает процессор для планшетов и ноутбуков

11.03 / Французам тяжело получить компенсацию после заражения COVID-19 на рабочем месте

13.02 / Запрещенный украинский телеканал оспорил закрытие в ВС

25.06 / Калининградская “Золушка” хочет принять участие в следующем Параде Победы

27.06 / Нидерланды и Португалия не смогли пробиться в четвертьфинал Евро 2020

16.11 / Мнения: «Тотальный диктант» поднял вопрос о патриотизме писателей

12.09 / Кириенко назвал креативные индустрии драйвером экономического развития

16.04 / Рада разрешила брать отпуск при рождении ребенка отцу и другим членам семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика