Московские ученые решили воссоздать портреты пермских мумий

За эту сложную работу решились взяться сотрудники московского реставрационного центра «Феномен». Они уже давно изучают так называемые пермские мумии, и теперь хотят воссоздать портреты людей, живших в глубокой древности.

Напомним, что такие мумии начали попадать еще сто лет назад в Пермскую художественную галерею, где они хранятся и по сей день.

В данном учреждении принято сначала отреставрировать две имеющиеся в распоряжении галереи мумии. По предварительным данным, работы обойдутся примерно в четыре миллиона рублей. Напомним, что возраст пермских мумий составляет 2200-2400 лет. В данный момент ученые еще пытаются создать универсальную технологию воссоздания портретов на основе уже разработанных методик.