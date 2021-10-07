Газпром примет участие в создании завода по производству космических спутников

Огромные финансовые ресурсы Газпрома помогут Роскосмосу построить производственные мощности для серийного выпуска орбитальных спутников. Как стало известно, обе корпорации уже договорились о сотрудничестве в данной сфере.

По плану, завод должен начать работу в 2022 году. Прежде всего, будет налажен выпуск спутников для зондирования поверхности Земли, отмечают специалисты.

Россия, как космическая держава, обязана запускать как можно больше космических аппаратов, поясняют эксперты. Спутники зондирования на сегодня наиболее востребованы в разных сферах человеческой деятельности. На втором месте стоят спутники связи, в том числе обеспечивающие навигацию и интернет-соединение на большой скорости.