Крупнейшие российские IТ-компании и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками

Представители крупнейших российских IТ-компаний, медиахолдингов и изданий объединились для системной борьбы с недостоверной информацией в интернете, создания безопасной информационной среды, выработки лучших практик противодействия распространению фейков, подписав соответствующий меморандум в ТАСС.

В число тех, кто подписал документ, вошли представители ТАСС, «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler&Co, «Интерфакса», РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга «Бизнес ньюс медиа» (владеет газетой «Ведомости»), МИЦ «Известия», издания The Bell, центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и ряда других, передает ТАСС.

По словам первого заместителя гендиректора Mail.ru Group Владимира Габриеляна, «в последние несколько лет видна тенденция, когда растет не только объем потребляемой информации, но и количество фейк-новостей, фейк-информации, которая вводит людей в заблуждение».

«Нам, как интернет-бизнесу, важно, чтобы доверие человека к интернет-среде и доверие к интернет-бизнесу сохранялось, поэтому я бы хотел отметить, что борьба с недостоверной информацией, борьба с искажающими фактами важна не только для общества, но она важна также для интернет-бизнеса», – подчеркнул он.

«Мы видим, что для всех контентных платформ во всем мире работа именно с пользователями и с их доверием, в том числе борьба с фейками, стала одним из самых главных направлений работы за последнее время. В прошлом году мы в «Дзене» запустили программу проверки фактов, привлекли к этому партнеров, наших коллег: профессиональных журналистов и независимых фактчекеров. И с их помощью за этот год поняли, насколько проблема борьбы с фейками сложная и насколько она требует масштабных решений», – сообщила руководитель программы фактчекинга «Яндекс. Дзена» Ольга Севастьянова.

Директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова напомнила, что агентство уже является партнером «Яндекс. Дзена» по направлению проектной информации. «Параллельно мы внутри развиваем и накапливаем компетенции относительно того, как правильно проверять контент, как его верифицировать. И, кажется, что просветительская деятельность, в том числе для небольших медиа, для региональных медиа, где мы выступаем с лекциями и объяснениями, это тоже очень важная штука. Мы очень ждали момента, когда отрасль начнет самоорганизовываться, осознавая важность того, что необходимо договориться о взаимодействии по этому вопросу". Пенчилова призвала и другие медиа присоединиться к инициативе.

Председатель совета директоров издательской группы «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») Иван Еремин позитивно оценил инициативу, направленную на саморегулирование в отрасли.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер заметил, что «самая страшная среда для распространения фейков – это чаты школьные, детсадовские, потому что туда сложнее всего добраться и достучаться, а то, что там происходит, порой вызывает ужас». Он заявил, что необходимо «научить тех самых пользователей, тех самых мамочек, которые приводят своих детей в школы, анализировать информацию, знать, где и как ее можно проверить».

Как отметил генеральный директор Rutube Алексей Назаров, количество фейковых новостей только за прошедшие полгода превысило объем всего прошлого года, а это не только угроза для Rutube, но и для национальной безопасности в целом.

Генеральный директор центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» Алексей Гореславский считает, что главный вопрос – это скорость определения достоверности информации. «За два года работы как информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который был организован еще весной 2020 года на базе нашей организации, мы столкнулись с тем, что фейки и вообще недостоверная информация, которая требует очень оперативного комментария, опровержения, разъяснения и так далее, – это настоящий бич».

«Мы круглосуточно, как и наши коллеги, проверяем все входящие новостные потоки и только после этого выдаем их нашим потребителям, которые на их основе принимают и бизнес и политические решения. Я думаю, что нам в этой работе помогут и те информационное аналитические системы, которые разработаны «Интерфаксом» и стали уже на сегодняшний день отраслевыми стандартами», – отметил заместитель генерального директора «Интерфакса» Георгий Гулиа.

Среди мер противодействия фейкам предлагается разработка и принятие на добровольных началах общих механизмов и правил выявления, проверки, верификации (фактчекинга), опровержения и удаления недостоверной информации. Также предлагается при наличии технической возможности внедрять в практику сопровождение распространяемых сообщений и материалов, в случае если они содержат информацию, достоверность которой вызывает обоснованные сомнения, указанием на то, что они могут содержать или содержат недостоверную информацию, а также сопровождение таких сообщений и материалов информацией от верифицированного источника. Стороны также выразили готовность принимать меры по ограничению доступа к фейкам в рамках выработанных правил.

Заместитель генерального директора новостного агрегатора «СМИ2», генеральный директор социальной сети «МирТесен» Мария Рубцова отметила ценность меморандума для агрегаторов новостей. «Сложнее всего вычленять фейк-ньюс агрегаторам, поскольку новостная повестка формируется в автоматическом режиме. Нам кажется, объединив усилия, мы сможем разработать алгоритмы, которые обеспечат информационную безопасность и исключат из повестки некачественную информацию», – сообщила она.