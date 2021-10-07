 

В РФ запущен новый профессиональный конкурс «Флагманы образования»

07.10.2021, 19:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ московской школе №1253 состоялся запуск нового проекта Министерства просвещения РФ и президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования».

«Система образования активно развивается. И в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее. Учителя во многом формируют будущее России, воспитывая новое поколение. Уверена, участие в конкурсе будет способствовать вашему профессиональному росту и развитию!» – сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «конкурс «Флагманы образования» позволит выявить лучших представителей системы образования, опыт которых станет вдохновляющим примером для других».

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев на церемонии старта конкурса отметил, что «очень важно, что именно на этой неделе, которая у нас в стране проходит под эгидой Дня учителя, мы запускаем новый проект. Это замечательный проект, направленный на подготовку управленческих команд в образовательной системе. Поскольку без управления, без организации образовательного процесса, без понимания, как правильно выстраивать отношения, как в целом выстраивать процессы управления огромной системой образования в нашей стране, в каждом конкретном регионе».

В рамках торжественной программы открытия приняли участие по видеосвязи педагоги и руководители образовательных учреждений из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».



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