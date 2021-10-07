 

В Польше объяснили опасения НАТО из-за «Северного потока – 2»

07.10.2021, 19:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода «Северный поток – 2», что создает «головную боль» для всех стран вокруг, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса.

«Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия РФ в бассейне Балтийского моря, что представляет собой головную боль не только для нас, но и всех стран вокруг – Швеции, Финляндии, стран Балтии», – приводит слова Солоха «Известия».

Он уточнил, что в ходе двусторонних встреч стороны говорили о безопасности в бассейне Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода.

Ранее в ЕС призвали не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».

В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.

В тот же день стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок РФ будут приоритетными. В тот же день компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».



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