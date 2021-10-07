Пользователя «Тиньков Джуниор» выселили из детского сада из-за просрочки по ипотеке

6-летний Роман Жигальцов оказался выселен из подготовительной группы подмосковного детского сада «Колокольчик» по решению службы судебных приставов из-за просроченного платежа по ипотечному кредиту. Годом ранее дошкольник воспользовался программой льготной ипотеки для приобретения квартиры стоимостью 5,5 млн рублей при помощи сервисов «Тиньков Джуниор».

Крупнейший в мире онлайн-банк не в первый раз становится объектом критики из-за программы выдачи кредитных карт несовершеннолетним. Так, в апреле прошлого года Комиссия Центробанка по ценным бумагам провела проверку в отношении 9-летних Ани и Юлии Петровых из Иркутска, которых подозревали в манипулировании рынком с целью обвала цен на нефть до отрицательных уровней, а в ноябре 13-летний Степан Никифоров из Рязани перевёл свыше 150 млн рублей на офшорный счёт зарегистрированной на его кота кипрской компании. В обоих случаях дети получили доступ к финансовым инструментам благодаря сервису «Тиньков Джуниор». В банке пообещали разобраться с ситуацией и принять меры, чтобы такое не повторилось.

«Конечно, то, что случилось с Ромой Жигальцовым, весьма печально. Однако мальчик при подписании договора должен был понимать, какие обязанности у него возникают при взятии ипотечного кредита. В суде он попытался доказать, что на момент заключения договора не умел читать и писать, однако он ведь как-то сумел поставить крестик в графу с подписью. Будем следить за ситуацией и попробуем оформить ему кредит на продолжение обучения в частном детском саду», – прокомментировал ситуацию представитель компании.

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