Мнение: Должны ли умные дети учиться в отдельных классах

На Западе до сих пор обсуждают февральский скандал в Бостоне. В ходе борьбы за равенство там закрыли программу по отбору способных детей в продвинутые классы. Раньше школьникам в третьем классе устраивали экзамены, и тех, кто хорошо сдавал тесты, собирали вместе, чтобы учить отдельно от других. Теперь эту практику признали порочной.

Формально у отмены продвинутых классов две причины — коронавирус и неравенство. Цитирую:

https://www.wgbh.org/news/education/2021/02/26/citing-racial-inequities-boston-public-schools-suspend-advanced-learning-classes

«В ходе пандемии было выявлено много несправедливостей, с которыми мы должны бороться», – сказал Касселлиус в интервью GBH News, — «Нам предстоит проделать большую работу в округе, чтобы быть антирасистами и проводить политику, при которой все наши студенты имеют равные шансы на справедливое и отличное образование».

И действительно, 70% детей, занятых в программе продвинутых классов, были белыми и азиатами. При этом в общественных школах Бостона таковых детей… только 20%. Это выглядело явной несправедливостью — с точки зрения представителей школьных комитетов, во всяком случае.

Корни сложившегося неравенства следует искать в тесте под названием «Терра Нова». Вот примеры вопросов, которые задают третьеклассникам:

https://floassets.blob.core.windows.net/files/TerraNovaGrade3PracticeTest.pdf

Там всё достаточно стандартно — вычислить дробь по кусочку пиццы, причислить корову к млекопитающим, назвать президента США, правившего в 1803 году. Проблема в том, что этот тест хорошо проходят прилежные дети, и это, следовательно, является дискриминацией по отношению к детям ленивым и бестолковым.

Формально шансы на тесте у всех равные. В итоге, однако, получается неравенство — как если бы мы остановили битком забитый автобус и заставили пассажиров боксировать друг с другом. Очевидно, после такого соревнования дети и пенсионеры оказались бы среди проигравших, а большую часть пьедестала заняли бы физические крепкие мужчины. Формально всё было бы честно — серия драк один на один, даже с арбитром. По сути получилось бы издевательство.

Спровоцированное математикой неравенство закрепляется и в следующих поколениях. Глупые двоечники находят плохую работу или становятся безработными, потом их дети, получив дурное воспитание, продолжают семейную традицию, запарывая отборочный тест.

Очевидный шаг для прекращения практики поощрения лучших — отмена тестов.

Некоторые скажут, что этого мало, что так неравенство не выправить. Предложат сохранить продвинутые классы, но прицельно набирать туда глупых детей, чтобы они, получив лучшее образование, имели шанс в итоге сравняться со своими умными сверстниками.

К сожалению, это не сработает: качество обучения сильно зависит от коллектива. Если собрать глупых детей вместе, они просто будут хулиганить и задирать учителей, никакой учёбы не получится. Нужно разбавлять классы невоспитанных тупиц умными детьми, тогда итоговые результаты выпускников будут гораздо более приближены к среднему.

На наших глазах Америка серьёзно меняется, пересматривая принципы, на которых она когда-то была построена. Как верно заметил один из комментаторов на Реддите, «из общества равных возможностей мы становимся обществом равных итогов».