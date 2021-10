Специалист по питанию рассказал, сколько можно получить витамина D с пищей

В современном мире, где большая часть населения работает в закрытых помещения, остро стал вопрос дефицита витамина D в организме. Диетолог Эми Гудсон на портале Eat this! Not That! рассказал, употребление каких продуктов поможет восполнить нехватку этого важного для здоровья человека элемента.

По словам Гудсона, дневная норма витамина D составляет 20 мкг или 800 МЕ. Его можно получить, пробыв на ярком солнце в обеденные часы 15-20 минут.

Но многие люди весь световой день проводят в помещениях, где недоступен солнечный свет. Для них важно употреблять в пищу продукты, богатые этим веществом, а именно жирную морскую рыбу (лосось, тунец, сардины), сыры, коровье молоко. Среди них самое большое содержание этого витамина в лососе. В 100 граммах этой рыбы имеется 566 МЕ. Однако следует учесть, что особо ценным, является именно дикий лосось, так как в выращенном в фермерских хозяйствах витамина D меньше.

Если человек придерживается вегетарианского образа жизни и не питается продуктами животного происхождения, нехватку D элемента можно восполнить грибами. Но они содержат D2, а не D3. Он тоже является полезным для питания, но не всегда повышает содержание витамина D в человеческом организме.

В таких случаях, выходом является использование различных пищевых добавок, но это следует делать с осторожностью. Гипервитаминоз может нанести вред здоровью. Поэтому Эми Гудсон рекомендует использовать такие добавки только по рекомендации врачей.

Источник: www.mk.ru