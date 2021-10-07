Иван Ургант высказался о бое Джигурды и Милонова

Шоумен и известный ведущий Иван Ургант в эфире своей телевизионной программы «Вечерний Ургант» прокомментировал боксерский поединок актера Никиты Джигурды с депутатом Госдумы Российской Федерации Виталием Милоновым.

Он заметил, что в этой дуэли удары наносил только актер, а причиной этого послужило то, что Милонов не бьет «натуралов». В итоге он сделал заключение об этом «шоу» как о той вещи, которую он предпочел бы забыть с помощью персонажей из фильма «Люди в черном».

Напоминаем, 6 октября этого года на интернет ресурсах выложили видео боя между Джигурдой и Милоновым. Эта встреча была организована промоушеном «Наше Дело» по правилам бокса, но бойцы использовали перчатки для ММА.

Скандальный актер известен своими неординарными «хайповыми» поступками. Не менее скандальную славу имеет Виталий Милонов, высказывания которого часто выходят за пределы признанных в обществе этических норм.

Источник: betonmobile.ru