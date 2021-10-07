Якубович назвал интернет большой бессистемной помойкой

Леонид Якубович стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!». В рамках проекта телеведущий пояснил о судьбе противостояния телевидения и YouTube, а также о своих творческих планах.

Что касается противостояния телевидения и интернета, то, по словам Якубовича, многое зависит от зрительского спроса. Всемирная паутина является большой проблемой для ТВ, но ее пока можно назвать бессистемной помойкой. Придет время, и все встанет на свои места, уверен телеведущий.

Якубович не пользуется интернетом и не смотрит телевизор из-за занятости. Артист может иногда посмотреть новости. Что касается планов на будущее, то он намерен дописать четвертую книгу, репетирует большую роль и готовится к съемкам в новом сериале. Также по его пьесам будут поставлены спектакли, сейчас же идут репетиции.

Ведущий шоу «Поле чудес» пояснил и о своих доходах. Якубович достаточно зарабатывает, так как может позволить себе содержать две семьи.

Источник: riafan.ru