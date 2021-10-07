 

Якубович назвал интернет большой бессистемной помойкой

07.10.2021, 19:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Леонид Якубович стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!». В рамках проекта телеведущий пояснил о судьбе противостояния телевидения и YouTube, а также о своих творческих планах.
Что касается противостояния телевидения и интернета, то, по словам Якубовича, многое зависит от зрительского спроса. Всемирная паутина является большой проблемой для ТВ, но ее пока можно назвать бессистемной помойкой. Придет время, и все встанет на свои места, уверен телеведущий.

Якубович не пользуется интернетом и не смотрит телевизор из-за занятости. Артист может иногда посмотреть новости. Что касается планов на будущее, то он намерен дописать четвертую книгу, репетирует большую роль и готовится к съемкам в новом сериале. Также по его пьесам будут поставлены спектакли, сейчас же идут репетиции.

Ведущий шоу «Поле чудес» пояснил и о своих доходах. Якубович достаточно зарабатывает, так как может позволить себе содержать две семьи.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / Миражи советского: Антон Долин, Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Юрий Рост

06.12 / Тихановская пообещала легализовать марихуану в Белоруссии

05.05 / Эксперт Эндрю Стил рассказал о полезных привычках для продления жизни

09.08 / 13 лет подряд пилили и рубль в опилки превратили

12.10 / Светлана Лобода опубликовала редкий снимок младшей дочери Тильды

03.02 / Мнение: Запад потребовал освободить Навального

30.07 / Мнение: Маркеры

03.11 / В Екатеринбурге обстреляли автобус

25.05 / The National Interest назвал «Армату» серьезной угрозой НАТО после сравнения с американским «Абрамсом»

21.09 / Экс-глава МИД Украины о давлении со стороны России после выборов в Госдуму: Грядет жесткая волна дестабилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика