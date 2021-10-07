Мнение: Вероятности

Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию, заявил в среду на министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам здравоохранения профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU.

Два года назад, а уж три, так точно, подобная новость не вызвала бы особого интереса даже в профессиональной среде. Говоря откровенно, и сейчас она достойна не большего. Десятки, сотни и даже тысячи самых разных мутаций происходят ежегодно, какие-то из них, действительно, доходят до стадии передачи от носителей одного вида к другому. И только совсем немногие уже из этих переданных мутаций вызывают хотя бы локальную инфекционную вспышку. Вероятность появления чего-то относительно серьезного всегда была и будет крайне незначительной, а чтобы это серьезное получило «разгонную динамику» и начало распространяться за пределы локального региона, требуется совпадение очень большого числа самых разных факторов, не имеющих никакого отношения к биологии, вирусологии и прочим «логиям» – должны сложиться уникальные погодные условия, возникнуть транспортные цепочки передачи зараженными заболевания на большие расстояния, закрепление болезни там (соответственно, и в других местах должны сложиться свои собственные благоприятные для болезни факторы), после чего распространение заболевания должно продолжиться уже через вторичные механизмы.

Строго говоря, раз-два раза в год примерно такое происходит с сезонными гриппами, но и здесь вероятностные факторы крайне значительны: чтобы новый штамм был одновременно заразным, летальным, вирулентным и бог знает еще каким неприятным, нужно совпадение и складывание еще одной цепочки взаимоувязанных факторов.

Когда я только начал изучать базовые основы теории катастроф, мне бросилось в глаза, что она оперирует семью разными их типами. Не восемь, не десять и не двадцать. Ровно семь. Почему? Да потому что вероятностный фактор. Чтобы возник восьмой тип катастрофы, требуется совпадение такого числа факторов, вероятность одновременного складывания которых даже в масштабах всей вселенной слишком ничтожна. Простой пример: ржавая корабельная цепь когда-нибудь, да лопнет, и судно сорвет с якоря. Вероятность того, что лопнет самое слабое из ржавых звеньев, ненулевая. Так обычно и происходит, если экипажу до одного места состояние корабля. Возможна более сложная катастрофа: одновременно лопнет сразу два звена. Не одно за другим, а два — в один и тот же квант времени. Тоже катастрофа, но более сложная — омбилическая, в которой будет задействованы две переменных (два лопнувших звена). Ее вероятность, будем говорить откровенно, исключительно мала. Катастрофа, в которой сработает сразу и одновременно три переменных, просто невозможна: должно сложиться невероятно большое число условий. Настолько большое, что всерьез рассматривать подобное развитие событий нет ни малейшего смысла — во вселенной нет столько атомов, чтобы сравнить с количеством нулей после запятой у вероятности такого события. И это — простая ржавая цепь. Что уж говорить про сложное явление, как пандемия, в которой задействованы множество переменных и параметров.

Именно поэтому эпидемии и уж тем более пандемии — катастрофы достаточно простого порядка. Они, скорее, являются сочетанными катастрофами — то есть, одна запускает какую-то другую, та — третью и далее по цепочке. У сочетанных катастроф есть принципиальное отличие — они взаимоусиливают или наоборот, взаимно гасят друг друга. Интерферируют друг с другом. И как правило, гасят распространение просто потому, что одна катастрофа, будучи погашенной, уже не может вызвать свою собственную последовательность.

Примерно так и утихают эпидемии гриппа. «Цепочки событий» постепенно гасят друг друга, на чем эпидемии довольно быстро заканчиваются и проходят. Само заболевание, конечно, остается, но эпидемия заканчивается и перестает представлять сколь-либо значимую угрозу.

Возможно, с точки зрения вирусологии это можно разъяснить в других терминах и другими примерами, но с точки зрения обычной теории катастроф все выглядит примерно так.

К чему это всё? К тому, что любая пандемия — это всегда сочетание множества последовательных событий, вероятности наступления которых достаточно малы. Не нулевые, но невелики. Для того, чтобы заболевание, ставшее основой пандемии, было крайне угрожающим для огромного числа людей, требуется еще одно множество последовательных и увязанных между собой факторов. И, наконец, чтобы пандемия продолжалась значительное время, требуется третий набор последовательных факторов, по каким-то причинам не дающим быстро «погасить» предыдущие две цепочки событий.

Думаю, что любой, имеющий хотя бы отдаленное представление о теории вероятностей, понимает, что речь идет о крайне маловероятном событии. Хотя его можно поддержать каким-то внешним ресурсом и слегка поднять вероятностные показатели. К примеру, с испанкой в 18 году боролись изо всех сил, и в итоге она поубивала миллионы человек. А в России в этот момент шла гражданская война, бушевал сыпной тиф, голод-холод, в общем, как-то испанку не успели заметить. И она вообще никак не сработала на наших просторах. Собрала стандартный гриппозный урожай в октябре-ноябре 18 года и на этом всё. А вот в Европе-Америке — там да, карантин, маски, аресты. Всё как вы любите. И поубивали тем самым столько, сколько Первая мировая не унесла. Ничего не напоминает?

Я это к тому, что предупреждения про SARS-Cov-3, о котором говорится в начале этого текста — это, мягко говоря, ни о чем. Нынешний ковид уже столько раз мутировал, что просто обязан был в каких-то своих мутациях перескочить на носителей других видов. Блох, мышей или нильских крокодилов. И, возможно, что когда-нибудь возникнет механизм, с помощью которого произойдет обратный переход — опять-снова к человеку. Но новый вирус, чтобы вызвать новую эпидемию, должен будет создать свои собственные цепочки вероятностей, ничуть не менее сложные, чем в любой иной раз. И будет подчиняться ровно тем же правилам и последовательностям, которые делают любой другой вирус опасным (или наоборот — локальным и неопасным).

То, что три года назад сообщения про новую заразу были мало кому интересны и не имели практической ценности — абсолютно нормально. Так как природа крайне редко устраивает холокосты по любому поводу. Обычно для этого требуется создать ну очень большой набор совпадений. Чтобы две эпидемии, да еще и в формате пандемии, пришлись в одну точку, в одно (практически) время и в одного и того же возбудителя — тут и у сотни соседних с нами вселенных не хватит атомов, чтобы создать хоть какое-то соответствие ничтожности подобной вероятности.

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