Мнение: Россия подрывает доверие к бельгийской армии

Как ни смешно, но в Бельгии военные решили обвинить https://www.hln.be/nieuws/leger-heeft-bewijs-complottheorieen-rond-jurgen-conings-opgepookt-vanuit-rusland~ab3e30c5/ в истории с ушедшим в самоволку Конингсом "российское вмешательство". И тут Россия снова виновата!

Ниже, пересказ бельгийского материала + комментарии (перевод выложен на Вотте https://vott.ru/entry/596472

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Краткая предыстория: бельгийский военный Юрген Конингс захватил кучу оружия и ушёл в леса партизанить против главного бельгийского вирусолога и против правительства. Вся верхушка Бельгии пересрала так, что Юргена искали не только своими силами, но даже вызывали немцев, которые почему-то через несколько дней свалили (устали, наверное). Во время поисковой операции были слышны выстрелы, но кто в кого стрелял – неизвестно и вообще неизвестно, стрелял ли кто-то. А через какое-то время труп неудавшегося Рэмбо обнаружил в лесу мэр небольшого городка. Официальная версия – самоубийство.

Сама статья:

У армии есть доказательства: теории заговора о Юргене Конингсе раздувают из России

Есть конкретные признаки того, что теории заговора вокруг Юргена Конингса были спровоцированы российскими интернет-троллями. Так считает начальник штаба армии Мишель Хофман. Поэтому начальник обороны (CHOD) хочет быстрее получить полноценную киберзащиту.

По словам главы администрации, были обнаружены доказательства российского вмешательства «с намерением дестабилизировать наше западное общество и радикализировать наш народ», – говорится в сообщении.

Во время исчезновения Конингса в мае и, конечно же, после того, как он был найден мертвым, в социальных сетях распространялись всевозможные подозрения, что солдат «слишком много знал» и поэтому был «убит».

Теперь Хофман хочет, чтобы военные быстрее создали полноценный киберкомпонент для противодействия таким атакам интернет-троллей. Со временем в этом ведомстве будут работать около 300 высококвалифицированных военнослужащих и гражданских лиц.

Похоже, они должны выполнять как защитную, так и наступательную работу в сети. По словам главы администрации, киберсоставляющая должна быть готова «в кратчайшие сроки».

«В стратегическом видении говорится о 2030 году, но я думаю, что мы должны быть готовы раньше».

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комментарии благодарных читателей (обычно там всё очень сильно цензурируется) :

Рита Смет :

да и тот, кто в это верит, – точно дурак! Вы действительно думаете, что люди до сих пор верят в это дерьмо?

Питер Мартенс:

Что я сказал с самого начала, дело Конингса разит со всех сторон, и почему?

Из-за некомпетентности командира в нашей армии.

Еще меня поразило то, что были запрошены специальные немецкие подразделения и что они внезапно исчезли с места происшествия через несколько дней, неужели они уже выполнили «свою работу»?

Энди Буйли:

теория заговора, чтобы опровергнуть теории заговора!

Абдул Насадж:

То, что западные СМИ во всем обвиняют Россию, также является теорией заговора.

Мерлин Пикаве:

К счастью, у нас есть глобальное потепление и русские, а всё остальное можно умолчать; недостаточные инвестиции армии, силовая политика, большее количество офицеров в качестве мужчин, политическое предательство, демагогия, цензура, исламизм, максимальные налоги, слишком высокие цены на энергоносители, бесхозяйственность, нелегальные иммигранты и т. д. не заслуживают упоминания и, если да, то нам назовут две первые причины.

Эрик Лейзен:

По крайней мере, в России с мусульманскими террористами и другими преступниками все еще разбираются и фактически наказывают. Не то чтобы в России дела шли лучше, но и безнаказанность, царящая здесь и в других странах Западной Европы, тоже не повод для гордости. Так что я думаю, что для некоторых случаев было бы хорошо, если бы здесь руководил Путин.

Ян Туббак:

Россия или корона они во всем виноваты, посмотрите в зеркало

Мишель Вербрук:

Пусть сначала купят приличный замок, чтобы люди не могли так просто выйти из казармы с тяжелым оружием, прежде чем они создадут кибер-отдел.

Дирк Ван ден Леммер:

Сейчас это звучит очень правдоподобно. Русские, которых интересует ефрейтор одной из самых маленьких стран мира. Так так так .

Дирк Вантомм:

Да покажите доказательствa !!

Карел Вандевейер:

А сколько субсидий получает наша пресса, чтобы писать такую ерунду?

Патрик Деваэл:

Судя по всему, легче обвинить россиян, чем признать собственную некомпетентность.

Фонс Кастеелс:

Юрген Конингс доказал своей кражей [оружия], что охрана наших казарм бесполезна, и доказал своим самоубийством, что в нашей армии слишком много генералов и слишком мало солдат. Несомненно, в России посмеялись над бессилием бельгийской армии. Но то, что они использовали троллей, чтобы сделать нашу армию еще более смешной, звучит слишком безумно

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Так сказать "ударили теорией заговора по теории заговора". Судя по комментариям бельгийцев, что-то они не очень верят в мохнатую руку Кремля.

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