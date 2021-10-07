 

Мнение: Космонавтки

07.10.2021, 19:08, Разное
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В интернете гуляет такой коллаж.

Их всего пять! Все – Герои. Все – депутатки Госдумы. Или действующие, или были…  Все, кроме Юлии Пересильд…. Но у нее все еще впереди…

А в США почти пять десятков астронавтов-женщин. Почему так много? Потому что в США в космос отправляют, не думая, мужик он или женщина? А Россия, как и когда-то СССР, – все-таки мужланское государство?

Источник: Ирек Муртазин



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