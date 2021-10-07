 

Арахамия о возможном лишении Разумкова депутатского мандата: Юристы говорят, что есть основания

07.10.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Cейчас он внефракционный, давайте посмотрим, мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания. Посмотрим, как Разумков будет работать, он же народный депутат. Он говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду, это были избиратели “Слуги народа”. Если он будет работать на благо избирателей “Слуги народа” – это одно дело, если наоборот – другое”, – отметил он.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. “Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается”, – говорил он 1 октября этого года. 

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция “Слуга народа”, от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. “Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти”, – говорил политик.

Контекст:

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов (215) предоставила фракция “Слуга народа”. “Батьківщина” дала 20 голосов, “За майбутнє” – 19, “Довіра” – 18, “Голос” и внефракционные депутаты – по шесть.

Разумков был на посту спикера Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

30 сентября Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Верховная Рада будет голосовать за кандидатов, которые претендуют на должность спикера парламента, 8 октября. Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. На должность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер, нардеп от “Слуги народа” Руслан Стефанчук, а также два представителя “Европейской солидарности” – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич. Глава фракции партии “Голос” Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.04 / В Кремле сообщили, когда может состояться встреча Путина и Байдена

12.07 / Das Erste – на кону переговоров с Косово для Сербии — вступление в Евросоюз

04.02 / Разработчики «Спутника V» ответили мусульманам относительно халяльности вакцины

20.11 / Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 57 млн

03.08 / Британия ограничила срок действия виз для россиян

22.08 / Взрыв в Ярославле полностью уничтожил шесть квартир

21.01 / Бутусов: До сих пор неизвестно, почему военное командование не приказало отойти из Донецкого аэропорта 19 января. Это спасло бы большинство наших воинов

12.08 / Решение о возобновлении строительства «Северного потока – 2» оставили за Nord Stream 2 AG

08.12 / Столичные полицейские попали под следствие за фильм про Чикатило

31.03 / Объявлена дата премьеры кроссовера Lexus NX нового поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика