 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: За экспроприацию моих активов я хочу получить с России $15 млрд

07.10.2021, 19:06, Новости дня
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“Может быть, получится выиграть. Насчет получить [деньги]… Я даже не сразу иск подал. Собственно, меня устраивала моя жизнь. Но когда российские власти сказали, что я украл миллиард долларов, украв у меня 15, я совсем огорчился. Я сказал адвокатам готовить иск”, – отметил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Источники российского агентства “РБК” из окружения Пугачева сообщали, что основанием для подачи иска стало принудительное отчуждение его активов, среди которых – судостроительные предприятия, Енисейская промышленная компания, земли в Московской области и др.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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