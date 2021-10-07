 

“Все говорят: “Нет”. Шмыгаль заявил о сопротивлении пенсионной реформе в Украине

07.10.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За 30 лет Украина не смогла внедрить второй уровень пенсионной системы, накопительный уровень. И здесь мы можем проговорить о сопротивлении и нежелании изменений. Вроде все понимают, что это нужно делать, но когда мы говорим, как это будет реализовываться, кто должен за это заплатить, на кого ляжет вот это условное бремя вложений в накопительный фонд, конечно, все говорят “нет”, – сказал он.

По словам главы правительства, “нет” говорят и бюджет, и бизнес, и люди.

“Но все этого хотят и все понимают, что это единственный путь обеспечить достойную пенсию”, – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683, который поддерживает Министерство социальной политики, и правительственный №4408).

Законопроект №2683 был подан в парламент в 2019 году, его авторами являются четыре народных депутата от “Слуги народа”. Он предусматривает, что все работающие граждане Украины до достижения ими пенсионного возраста и их работодатели должны будут участвовать в системе накопительного пенсионного обеспечения на паритетных началах. Ожидается, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а те – 1%. По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен, при этом работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% его зарплаты. Накопленные таким образом на индивидуальных пенсионных счетах средства будут собственностью работника, а в случае его смерти будут переданы наследникам.

Авторы законопроекта напомнили, что система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней:

первый уровень – солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования (“НВ Бизнес” отмечает, что в этой системе назначается пенсия по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца);
второй уровень – накопительная система общеобязательного пенсионного обеспечения, внедрить которую предлагают законопроектом №2683;
третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, которая базируется на принципах добровольного участия граждан.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Центр Хруничева планирует снизить себестоимость “Ангары” на 3 млрд рублей

14.01 / Январский локдаун в Украине не повлияет на курс гривны – советник президента

29.06 / Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

13.08 / Беленюк: Я люблю свою страну и никто меня не заставит уехать

07.02 / Снег, гололед, порывы ветра до 15-20 м/с. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

08.07 / Предполагаемые убийцы президента Гаити задержаны

04.12 / В Татарстане 31 декабря объявили выходным днем

14.03 / В России хотят замедлить и остановить историю – Быков

08.10 / Стартовал предзаказ на полнокадровую камеру Zeiss ZX1

05.08 / В Бейруте приземлился первый российский самолет МЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика