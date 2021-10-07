“Все говорят: “Нет”. Шмыгаль заявил о сопротивлении пенсионной реформе в Украине

“За 30 лет Украина не смогла внедрить второй уровень пенсионной системы, накопительный уровень. И здесь мы можем проговорить о сопротивлении и нежелании изменений. Вроде все понимают, что это нужно делать, но когда мы говорим, как это будет реализовываться, кто должен за это заплатить, на кого ляжет вот это условное бремя вложений в накопительный фонд, конечно, все говорят “нет”, – сказал он.

По словам главы правительства, “нет” говорят и бюджет, и бизнес, и люди.

“Но все этого хотят и все понимают, что это единственный путь обеспечить достойную пенсию”, – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683, который поддерживает Министерство социальной политики, и правительственный №4408).

Законопроект №2683 был подан в парламент в 2019 году, его авторами являются четыре народных депутата от “Слуги народа”. Он предусматривает, что все работающие граждане Украины до достижения ими пенсионного возраста и их работодатели должны будут участвовать в системе накопительного пенсионного обеспечения на паритетных началах. Ожидается, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а те – 1%. По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен, при этом работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% его зарплаты. Накопленные таким образом на индивидуальных пенсионных счетах средства будут собственностью работника, а в случае его смерти будут переданы наследникам.

Авторы законопроекта напомнили, что система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней:

первый уровень – солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования (“НВ Бизнес” отмечает, что в этой системе назначается пенсия по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца);

второй уровень – накопительная система общеобязательного пенсионного обеспечения, внедрить которую предлагают законопроектом №2683;

третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, которая базируется на принципах добровольного участия граждан.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

—