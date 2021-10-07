Мнение: Загадки на орбите

Вообще с этой съемочной группой, улетевшей в космос, есть вопросы и помимо сексапильной Пересильд (кстати, никто не изучал, почему у российских актрис как на подбор какие-то совершенно невероятные, непроизносимые фамилии? То какая-то Муциниецене, то Ауг, потом Старшенбаум, Шпица, Пересильд, Арнтгольц, которых к тому ж две… Их реально так специально отбирают?)

Шутка. Но вот, скажем, сам режиссер (на орбите он же и оператор) – Клим Шипенко. Не могу понять – как так получилось, что он снял и подлейшего “Холопа” – фильм, который вызывает просто физическое омерзение – и отличный “Текст” с душераздирающим финалом?! Воистину широк русский человек, я бы сузил…

На фото вверху: актриса Евгения КРЕГЖДЕ.