 

Мнение: О сюрпризах, которые нам готовят в ЖЖ

07.10.2021, 19:00, Разное
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Да уж, не каждому так «везёт»…

Ещё совсем недавно, когда пал Фейсбук и восстанавливать его пришлось при помощи болгарки и такой-то матери, Живой Журнал стабильно работал, спасибо всем!

Но теперь, видимо, пришла и его очередь. Увы, ничто не вечно…

Вот верный признак.

Сегодня, сейчас, буквально пять-шесть минут назад.

Это, в общем, изнанка и кухня. К счастью такое длится не долго.

Но штука в том, что – по долгому опыту – такие ж-ж-ж неспроста. Что-то готовится. Какие-то сюрпризы опять замыслили Администрация с Редакцией. И это вызывает тревогу: первое правило программиста – не трогай то, что работает.

Так что нам готовят и к чему нам готовиться? К приятным новинкам или к новым падениям? Чего ждать от таких рутинных процедур обслуживания?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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