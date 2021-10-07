Мнение: О сюрпризах, которые нам готовят в ЖЖ
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Да уж, не каждому так «везёт»…
Ещё совсем недавно, когда пал Фейсбук и восстанавливать его пришлось при помощи болгарки и такой-то матери, Живой Журнал стабильно работал, спасибо всем!
Но теперь, видимо, пришла и его очередь. Увы, ничто не вечно…
Вот верный признак.
Сегодня, сейчас, буквально пять-шесть минут назад.
Это, в общем, изнанка и кухня. К счастью такое длится не долго.
Но штука в том, что – по долгому опыту – такие ж-ж-ж неспроста. Что-то готовится. Какие-то сюрпризы опять замыслили Администрация с Редакцией. И это вызывает тревогу: первое правило программиста – не трогай то, что работает.
Так что нам готовят и к чему нам готовиться? К приятным новинкам или к новым падениям? Чего ждать от таких рутинных процедур обслуживания?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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