 

“Чел, ты”: Институт русского языка РАН разработал гендерно-нейтральное приветствие

07.10.2021, 18:51, Разное
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На ежегодной конференции группа сотрудников Российской академии наук (РАН) выступила с концептом гендерно-нейтрального и максимально корректного приветствия. Согласно мнению учёных, местоимения «ты», «вы» и т.д. должна заменить фраза «Чел, ты».

«Данное приветствие соответствует всем необходимым требованиям: оно краткое, оно максимально корректное – вы не апеллируете к гендеру или расе собеседника, а признаёте ваше равенство внутри вашего биологического вида, буквально говоря: «ты такой же человек, как и я». Наконец, это приветствие просто в обращении и глубоко народно: уже сейчас некоторые прогрессивные и наиболее развитые представители молодого поколения уже используют это обращение как в соцсетях, так и в живом общении. Если вы слышите, как школьники или студенты говорят друг другу «чел, ты», будьте уверены, вы говорите с передовыми умами нашей молодёжи». – рассказал автор исследования, доктор наук Виталий Цалев.

Учёные также продемонстрировали, как будет совершаться процедура приветствия в ближайшем будущем.
– Чел, ты.
– Чел, ты.
– Чел, ты!
– Чел, чел ты! (обращение ко всем присутствующим).

В ближайшее время данная форма обращения станет обязательной во всех государственных, общеобразовательных учреждениях, а также в армии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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