 

Японцы предлагают превращать углекислый газ в полезный наноматериал

07.10.2021, 18:46, Новости дня
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Японские ученые представили новую технологию, благодаря которой можно очистить атмосферу от излишков углекислого газа. СО2 предлагают превращать в наноструктуры из углерода, которые можно использовать для адресной доставки лекарственных средств непосредственно в организме человека.

При этом высвобождающийся кислород можно использовать по назначению (спрос на него велик как в медицине, так и в промышленности) либо просто выпускать в воздух.

Подобные разработки уже существуют, отмечают ученые. Мировая наука их создала. Однако японский метод является наиболее энергоэффективным и пригодным для коммерческого использования. Остается его только внедрять повсеместно, что принесет пользу всему человечеству.



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