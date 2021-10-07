Алтайские ученые впервые за 70 лет организовали экспедицию в Киргизию

Представители научных учреждений из Новосибирска и Алтайского края сообщают, что впервые за последние 70 лет они заняты экспедицией на территорию Киргизии, где ранее были обнаружены так называемые ремесленные деревни.

Экспедиция носит этнографический характер, отмечают ученые. За последнее время появились доказательства непосредственной связи между жителями Алтая и киргизами.

В результате экспедиции, аналогов которой не было уже семь десятилетий, удалось получить массу доказательств, что у обоих народов были общие предки и весьма схожие культуры. В частности, были исследованы методы строительства жилищ, используемые в быту предметы, орудия труда и т.д. А вообще, деревня ремесленников – это феномен, который характерен именно для данной местности, уточняют специалисты.