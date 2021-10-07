 

Институт наблюдения на выборах назвали крупнейшим проектом гражданского общества РФ

07.10.2021, 18:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко дала высокую оценку работе Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием.

Такое мнение она выразила на заседании Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, говорится в Telegram-канале ОП.

«В ОП РФ был создан цифровой сейф-пакет: мы все три дня голосования делали копии всего блок-чейна. Мы можем стопроцентно сказать, что никакой модификации результатов не было», – сообщил в свою очередь председатель координационного совета при Общественное палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, в этом году особое внимание было уделено контролю за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), показала свою эффективность и система центров общественного наблюдения.

«Система общественных палат занимается наблюдением давно. Институт массового общественного наблюдения не появился по щелчку пальцев. Он прорастал снизу. С 2012 года люди привыкали к общественному наблюдению, к тому, что оно становится неотъемлемой частью деятельности гражданского общества. По некоторым оценкам, это самый крупный проект системы общественных палат и один из крупнейших проектов всего гражданского общества России. С нашей помощью любые общественные организации получают возможность наблюдать за выборами. Это очень важный момент. Конечно, особое значение для нас имел 2018 год, когда мы получили новые возможности на законодательном уровне», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.

Напомним, всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.



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