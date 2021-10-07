Общество: Русского царя придется искать среди иностранцев

В РФ вновь вспыхнула старая дискуссия – в случае гипотетического восстановления монархии кто является законным претендентом на русский императорский трон? И какие права на престол имеет Георгий Михайлович Романов, называющий себя великим князем и устроивший недавно помпезную свадьбу в Санкт-Петербурге? Судя по всему, настоящего русского царя стоит искать совсем в другом месте.

Начнем с того, что престолонаследие в Российской империи с 1797 года и до установления в РФ советской власти регулировалось соответствующим законом, который описывал порядок наследования прав на корону предельно четко. Автор этого закона император Павел I писал, что принимается он, «…дабы государство не было без наследников, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать».

В числе обязательных требований к законному наследнику имелись следующие: 1) «дети, происшедшие от брачного союза лица Императорской фамилии с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, на наследование престола права не имеют» (Основные законы Российской империи, 1906 год, ст. 36) и 2) «На брак каждого лица Императорского Дома необходимо соизволение царствующего Императора, и брак, без соизволения сего совершенный, законным не признается» (там же, ст. 183).

Таким образом, законный наследник русского престола должен, во-первых, происходить из брака, разрешение на который получено главой императорской фамилии. Во-вторых, этот брак должен быть равнородным, то есть оба родителя должны принадлежать к династиям, правящим сейчас или ранее. Такие требования до 1917 года не казались чрезмерными, а лишь увеличивали достоинство русской императорской фамилии, где члены дома Романовых не могли вступать в брак с подданными как своими, так и других государей, пусть даже обладающими громкими княжескими титулами. Похожие законы существовали в те времена и в других правящих династиях Европы.

Но после прихода к власти большевиков, которые приложили немало усилий к тому, чтобы уничтожить как можно больше членов дома Романовых, обнаружилось, что среди выживших уже почти нет тех, кто мог бы претендовать на корону в полном соответствии с буквой закона. Хотя законные наследники все еще оставались. После всех событий революционных лет имелось лишь пять потомков русских императоров по мужской линии наследования и происходивших от равнородных браков. А именно – великие князья Дмитрий Павлович, Всеволод Иоаннович, Роман Петрович, Андрей Александрович, Василий Александрович. Однако все они вступали в неравнородные (морганатические) браки и, следовательно, их потомки (в том случае, когда они были) полностью утратили права на престол.

Что особенно интересно, нынешняя семья претендентов во главе с Марией Владимировной Романовой и ее сыном Георгием Михайловичем Романовым прав на наследование не имела изначально. Все дело в том, что основатель этой линии дома Романовых – великий князь Кирилл Владимирович (племянник Николая II, в 1924-м году провозгласил себя императором всероссийским) вступил в брак, не получив на это разрешение главы императорской фамилии. Следовательно, его дети (но не он сам) по закону лишились прав на наследование престола.

Позже супруга и потомство великого князя Кирилла Владимировича были признаны императором Николаем II, но особого акта об их праве на престолонаследие не последовало. А между тем он должен быт принят и опубликован. Доказательством тому служит тот факт, что когда подобный прецедент случился ранее с Владимиром Александровичем, отцом великого князя Кирилла Владимировича, император Александр II был вынужден издать Фамильный акт. В нем особо оговаривалось, что «дети от брака сего рожденные, сохраняют все права престолонаследия, Членам Императорского Дома принадлежащие» (Фамильный акт от 16-го Августа 1874 г.).

В отношении потомства Кирилла Владимировича такой акт издан не был, отчего и его сын Владимир Кириллович и его внучка Мария Владимировна и правнук Георгий Михайлович, никаких прав на русский престол не имеют. Это не считая того, что Мария Владимировна была также рождена в морганатическом браке с княжной Леонидой Багратион-Мухранской, чья фамилия никогда не была царствующей. К тому же после убийства императора Николая II русский императорский дом не имел законного главы, который мог бы давать согласие на браки членов династии, что делает вообще все браки представителей дома Романовых, совершенные после 1918 года, нарушающими Основные законы Российской империи.

По уже указанным причинам нет законных оснований и у еще двух потомков уже упомянутого Кирилла Владимировича: детей принца Луи-Фердинанда Прусского и Николая Кирилловича Лейнинген-Романова,

хотя потомки принца Прусского являются при этом вполне законными наследниками прусского и германского престолов, если они вдруг будут восстановлены. То есть забавный факт: недавно женившийся Георгий Михайлович Романов имеет куда больше прав на немецкие, нежели на русские короны.

Однако его брак тоже является морганатическим, так что потомство принца Георгия лишается и претензий на прусский престол. Вообще стоит отметить, что условие равнородности брака – это та ловушка, в которую загнали себя представители старых королевских и императорских династий, так как в наше время следовать этому правилу становится все труднее и труднее.

Следующие по законности претенденты принадлежат уже к иностранному дому. Связано это с тем, что как гласит закон: «Когда пресечется последнее мужеское поколение сыновей Императора, наследство остается в сем же роде, но в женском поколении последнецарствовавшего, как в ближайшем к Престолу» (Основные законы, ст. 30). Поскольку ни одна из дочерей Николая II не вступила в брак мы должны обратиться к дочерям императора Александра II, так как дети дочери Александра III великой княгини Ксении Александровны или умерли бездетными, или вступили в морганатический брак.

Тут мы обнаруживаем, что великая княгиня Мария Александровна (дочь Александра II), вступив в брак с герцогом Эдинбургским Альфредом Саксен-Кобург-Готским, передала права наследования русского престола в британский королевский дом. Последовательно соблюдая логику закона о престолонаследии, ныне самыми законными наследниками русской короны являются представители дома Виндзоров по мужской линии. Причем в этом случае правило равнородства уже может не соблюдаться, так как в династии Виндзоров его не существует. Наследники, что интересно, совсем не являются потомками Елизаветы II, так как по русским законам мужская линия наследования имеет приоритет над женской.

Ныне имеются три члена британского королевского дома, обладающие соответствующими правами. Это Ричард Глостерский, наследник среднего сына короля Георга V – Генриха Глостерского и потомство Георга Кентского – младшего сына короля Георга V. Таких двое: старший Эдвард Кентский и младший Майкл Кентский. Именно в перечисленном порядке они (и их дети) могут законно занимать русский престол. Разумеется, при обязательном условии принятия православия: «Император, престолом Всероссийским обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной» (Основные законы, ст. 63).

Имеется еще одна линия наследования – дети принцессы Ольги Греческой, происходившей от брака принца Николая Греческого и великой княгини Елены Владимировны (ее отец – Владимир Александрович Романов – третий сын Александра II). Но ее право слабее, чем у потомков Марии Александровны, так как Елена Владимировна не дочь, а лишь внучка Александра II.

Впрочем, Карагеоргиевичи вполне могут рассматриваться для возвращения на русский престол, тем более, что представители этой семьи исповедуют православие, хоть это и не является обязательным требованием русского законодательства для получения прав на престол, если они ушли в иностранную династию. Все браки, совершавшиеся в этой линии наследования, были равнородны вплоть до отца нынешнего наследника – принца Дмитрия Карагеоргиевича.

Нынешний наследник принц Михаил Дмитриевич Карагеоргиевич не вступал в брак и детей не имеет. А вот другие потомки принца Дмитрия – князья Сергей и Душан женились, но их браки по русскому закону являются морганатическими. Хотя стоит отметить, что Конституция королевства Югославия 1931 года (ст. 38) не содержит требования к равнородности, так что в отношении Карагеоргиевичей может быть применен тот же принцип что и в отношении Виндзоров: использовать нормы не русского, а национального закона.

Есть еще один способ поискать наследника, правда, уже игнорируя требования русского законодательства. Мы можем рассмотреть династию Гольштейн-Готторпов, боковой ветвью которой является дом Романовых.

В данном случае выбор невелик – это представители династии герцогов Ольденбургских, которые здравствуют и по сей день, причем имея происхождение от равнородных браков, что соответствует германскому обычаю престолонаследия. Сейчас старший в линии наследования Ольденбургского дома – герцог Кристиан. Но уже его дети рождены от морганатического брака, хотя и имеют титулы герцогов.

Таким образом, получается, что сегодня можно назвать несколько человек, имеющих основательные права на русский престол. В целом ситуация с престолонаследие довольно запутанная и связанная с иностранными династиями. Нынешние же Романовы, с точки зрения законов, принятых их царствующими предками, полностью утратили права на русскую императорскую корону.

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