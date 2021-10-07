Обследовать трудовых мигрантов в Узбекистане будут российские медики

Специалисты российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Узбекистане займутся медобследованием людей, планирующих приехать в Россию на стройки, сообщил пресс-секретарь российского посольства в республике Дмитрий Данилов

«Первая группа уже прилетела в Ташкент, еще 35 сотрудников ФМБА прибудут в это воскресенье, с понедельника они уже приступят к работе в Ташкенте», – цитирует Данилова РИА «Новости».

Он добавил, что специалисты возьмут с собой «Спутник Лайт» и нужное оборудование, в дальнейшем группы будут работать в регионах страны.

В министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана уточнили, что первый замглавы ведомства Эркин Мухиддинов и ФМБА обсудили сотрудничество в привлечении граждан республики для работы в России.

«Также подробно рассмотрен порядок медицинского обследования граждан, направляемых в РФ из Узбекистана», – указали там.

В четверг российское правительство утвердило пилотный проект по привлечению в РФ 10 тыс. граждан Узбекистана, привитых от коронавируса, для строительных работ.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что пилотная программа по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию может начаться до конца сентября. По его словам, до конца года планируется отработать ввоз рабочих на российские стройки из Узбекистана и других стран.