 

“Единая Россия” выдвинула Володина на пост спикера Думы восьмого созыва

07.10.2021, 18:34, Разное
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Депутаты от “Единой России” проголосовали за кандидатуру Володина единогласно. Пост спикера он занимает с 2016 года.

Володин поблагодарил парламентариев за поддержку. Дума – коллегиальный орган, необходимо вести диалог и слышать друг друга, отметил председатель ГД. Фракция большинства – это не только огромные возможности, но и ответственность, подчеркнул он.

“Мы отвечаем не только за решения, но и развитие политической системы в целом. Как показала жизнь, “Единая Россия” делает это достаточно эффективно. Я постараюсь сделать все, чтобы мы с вами выполнили главную задачу – реализацию обязательств, взятых в ходе избирательной кампании”, – сказал Володин.

Определенная в Госдуме седьмого созыва конструкция подразумевает участие в управлении парламентом со стороны всех фракций, отметил он.

“В этом созыве, после выборов, было принято решение продолжить такой же подход с тем, чтобы каждая политическая сила, прошедшая в парламент, имела возможности при обсуждении вопросов. И кроме этого, могла влиять на принятие решений”, – добавил спикер Государственной Думы.

Володин напомнил, что в этом году будет 20 лет с того момента, как президент создал “Единую Россию”. Он отметил, что это было непростое для страны время. “Хотелось бы, чтобы мы все это помнили. И понимали, насколько это ответственно”, – добавил спикер.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в восьмую Думу партий предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера нового созыва. Под его руководством парламент показал, что в период пандемии может консолидировать силы в интересах развития страны, отметил президент.



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