Володин назвал Васильева профессиональным и мудрым политиком

Володин отметил, что давно знает Васильева. “Он профессиональный и мудрый политик, имеющий опыт работы и главой фракции, и руководителя сложного многонационального региона”, – сказал председатель Госдумы.

Также единороссы выбрали первых заместителей руководителя думской фракции. Вячеслав Макаров, в обязанности которого будет входить организационная работа, серьезно укрепит фракцию, уверен спикер.

Дмитрия Вяткина председатель ГД назвал хорошим юристом и опытным депутатом. Володин уверен, что он справится с курированием законопроектной деятельности во фракции.

Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич, Сергей Морозов и Евгений Ревенко.

Говоря об Андрее Исаеве, спикер отметил его опыт на политическом поприще. “Исаев и Вяткин будут хорошо дополнять друг друга в руководстве фракции”, – уверен председатель ГД.

Напомним, что “Единая Россия” выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Ранее его кандидатуру поддержал Владимир Путин. Президент отметил его эффективное руководство парламентом в период пандемии.