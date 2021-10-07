Мнение: Роскомнадзор грозит Фейсбуку, лихачи против средней скорости и польза матерных слов

1. Американские соцсети совсем отбились от рук. Ждёт своего наказания не только Ютуб, но и Фейсбук. Роскомнадзор намерен влепить Фейсбуку гигантский штраф, который может составить до 5-10% годовой выручки компании в России, то есть до 2-4 млрд рублей:

https://lenta.ru/news/2021/10/05/roscom_shtraf/

Роскомнадзор составил в отношении Facebook административный протокол за повторное неудаление запрещенной на территории России информации. Американской компании грозит оборотный штраф, сообщает РИА Новости.

«Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что за повторное правонарушение компании грозит штраф в размере от 5 до 10 процентов годовой выручки. Точную сумму штрафа определит суд, добавили в Роскомнадзоре.

Не самая приятная новость для Фейсбука, с учётом того, что на днях случился масштабный сбой работы его сервисов и утечка данных 1,5 миллиарда пользователей. Кроме того, ещё не улёгся скандал с системой XCheck, которая освобождает несколько миллионов специально отобранных привилегированных пользователей Фейсбука от цензуры, что позволяет им свободно продвигать недопустимый по правилам ФБ контент:

https://tvzvezda.ru/news/20219141756-gqsjY.html

2. Кажется, в России больше не штрафуют за нарушение средней скорости. А идея была очень красивая — если машина проехала 10 километров между двумя камерами за 5 минут, значит она ехала 120 или быстрее. Следовательно, можно слать по почте штраф. Отменили из-за какого-то крючкотворства — в законодательстве, видите ли, нет понятия средней скорости. Мало того — водители, оказывается, ещё и массово судились из-за этих штрафов:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-23_otmenen_shtraf_za_prevyshenie

«Несмотря на очевидность необоснованного привлечения к ответственности автовладельцев за превышение средней скорости, ГИБДД в регионах до недавнего времени продолжала выносить постановления, а суды в массовом порядке их отменяли», — говорит президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Я этого не понимаю. Раз уж нарушил и попался — зачем идти в суд? Очевидно ведь, что ты неправ. Если бы я узнал, что кто-то из моих контрагентов пытается просудиться в такой ситуации, я бы поставил в голове флажок — с этим господином нужно держать ухо востро, возможны неприятные сюрпризы.

3. В ответ на пост о том, что 40% россиян не одобряют использование нецензурной лексики, блогер vanitas_vanit выступил в комментариях в защиту мата:

https://olegmakarenko.ru/2248578.html?thread=824425858#t824425858

https://olegmakarenko.ru/2248578.html?thread=824427906#t824427906

Мат — достояние русской культуры: отказываться от него полностью было бы ошибкой. Во-первых, владение основами мата, и особенно основами словообразования на основе матерных корней позволяют создать из буквально 5-6 корневых слов целую гамму выражений и смыслов. Это само по себе представляет огромную ценность. Помнится, читал какого-то американского автора, который утверждал, что на исход боёв с японцами влиял также тот факт, что английские слова и фразы в среднем короче японских, вследствие чего американские командиры могли быстрее отдавать необходимые команды. Если принять эту гипотезу, то можно сделать вывод, что использование мата является жизненно необходимым для российской армии, ибо именно матерные корни отличаются особой краткостью и выразительностью (так-то русские слова в среднем длиннее английских). Наконец использование мата позволяет легко выявлять засланных шпионов. Ну в самом деле, представьте сколько усилий требуется для овладения русским языком у какого-нибудь суперагента, но вот, прибыв на место, он с ужасом обнаруживает, что его знания практически бесполезны, ибо окружающие используют какие-то слова при общении, которые звучат знакомо, но смысл совершенно ускользает, более того, основанные на одном и том же знакомом слове производные слова в действительности могут иметь противоположный друг другу смысл. А смысл тем не менее есть, и даже “б*” — это не просто неопределённый артикль, как наш неудавшийся Джеймс Бонд думал.

Не следует также забывать про терапевтические качества мата. Там, где унылый американец будет глотать всякие антидепрессанты, русский просто облегчит душу витиеватой матерной фразой — и сразу выйдет из депрессивного состояния. Я не исключаю, что со временем будет разработана научная матотерапия, которую станут преподавать врачам и психологам. Мат — это тот товар, который можно предлагать даже на экспорт. Ну, например, чему могут научить мировых звёзд футбола российские тренеры и футболисты? Казалось бы, особо ничему. Ан нет! Если преподать им основы матерного облегчения, насколько легче спортсменам станет выходить из стрессового состояния после неудачных действий. Я убеждён, что например, такой замечательный футболист, как Тимо Вернер, которому никак не удаётся попасть в ворота соперника, намного улучшил бы свою результативность, будучи обучен основам русского мата.