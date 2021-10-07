На артефакте с острова Пасхи найден загадочный шифр-невидимка

В фонде Берлинского этнографического музея хранится уникальная мемориальная дощечка, которая была найдена на острове Пасхи. Группа ученых во главе с доктором Рафалом Вечореком из Варшавского университета после проведения компьютерного сканирования изучила артефакт и обнаружила на нем загадочный шифр-невидимку.

Шифр состоит из символов, напоминающих текст. Сама дощечка длиной около 1 метра, она изготовлена из дерева и по форме напоминает бумеранг. Изначально на ее поверхности не были заметны надписи, но сканирование помогло их разглядеть.

Сам текст пока не удалось расшифровать. Предполагается, что артефакт относится к ронгоронго, дощечкам с письменами коренных жителей острова, которых было найдено всего 23 экземпляра. Впервые такой артефакт был найден в 1864 году, но расшифровать текст до сих пор никто не смог. Сложность заключается в том, что непонятно, как читать надписи. Символ может обозначать один слог или же целое слово.

Найденный артефакт попал к ученым в руки с сильно поврежденной поверхностью. По оценкам археологов, сохранными остались 10% символов. Это объясняется тем, что дощечка длительное время находилась в пещере с влажной средой и различными насекомыми. Чтобы получить ответы на вопросы, исследователи провели сканирование артефакта, а после создали его трехмерную модель, которую и подвергли изучению. Выяснилось, что символы нанесены на обе стороны дощечки, а также на ее ребрах, хотя ранее были найдены ронгоронго с надписями только на одной стороне. Также на ней имелись бороздки, которые, как предполагается, служили разделителями между фрагментами текста.

Изучив находку, исследователи пришли к выводу, что она имела самую длинную надпись крупным текстом, но время и условия испортили большую его часть. Исследователи определили и вид древесины, на которую наносился загадочный шифр. Это было местное дерево Thespesia populnea, хотя ранее считалось, что «полотном» выступил деревянный фрагмент, выброшенный на берег острова Пасхи. После проведения радиоуглеродного анализа выяснилось, что артефакт был сделан в период между 1810 и 1870 годами, но, возможно, это произошло и в начале XVIII века.

Источник: rg.ru