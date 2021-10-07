 

Екатерина Жемчужная назвала причину отсутствия на похоронах мужа

07.10.2021, 18:30, Разное
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Актриса Екатерина Жемчужная стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Во время разговора с телеведущим она назвала причину отсутствия на похоронах мужа.
Супруг Жемчужная Георгий умер в июне текущего года. Актриса не смогла провести возлюбленного в последний путь, так как ей было очень плохо. Георгий Жемчужный был похоронен на Ваганьковском кладбище, ведь именно там покоятся все его родные. После похорон Жемчужная проведала могилу мужа всего один раз. Она отметила, что занимается вопросом установки памятника. Также она пояснила о необходимости навести порядок на могиле.

В браке Екатерина и Георгий Жемчужные прожили около 55 лет. У них родилась дочь Ляля, которая является заслуженной артисткой РФ. За время совместной жизни супруги пережили смерть еще одной дочери. Причиной стали гастрольные издержки актрисы, пишет «ГлобалМСК».



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