Шаляпин: «Татьяна Дэвис была для меня женой, которую я любил по-настоящему»

Певец Прохор Шаляпин не может смириться с утратой любимой супруги. Их официальный брак продлился около шестидесяти дней, после чего Татьяна Дэвис умерла в больничной палате от осложнений коронавирусной инфекции.

«Татьяна Дэвис была для меня женой, которую я любил по-настоящему. Да, я был женат и ранее, но эти браки были только для сцены», – говорит Шаляпин. Певец подчеркнул, что с Татьяной Дэвис все отличалось от предыдущих отношений. По его словам, он, наконец-то, встретился с женщиной, которую хотел видеть рядом до конца жизни, но болезнь забрала ее у Шаляпина. Музыканту тяжело говорить о кончине возлюбленной. Он выразил соболезнования родителям Татьяны Дэвис.

Однако, не все товарищи поверили в романтические отношения между Татьяной Дэвис и Прохором Шаляпиным. Например, среди таковых оказалась Виталина Цымбалюк-Романовская. Она призналась, что их отношения с певцом были не настоящими. В связи с этим сеть Интернет наполнилась слухами, что на самом деле Дэвис жива и вся эта история нужна Шаляпину для очередной порции пиара.